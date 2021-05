Aperitivo sulla spiaggia per 150 giovani senza mascherina: la scoperta nella zona flegrea (Di domenica 9 maggio 2021) I Carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e quelli della stazione di Monteruscello sono intervenuti nella prima serata di sabato presso un lido della zona flegrea. Circa 150 giovani , senza ... Leggi su napolitoday (Di domenica 9 maggio 2021) I Carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e quelli della stazione di Monteruscello sono intervenutiprima serata di sabato presso un lido della. Circa 150...

Advertising

ilgiornalelocal : Aperitivo sulla spiaggia per 150 giovani senza mascherina Arrivano i #carabinieri... - larampait : #Aperitivo sulla #spiaggia per 150 #giovani senza #mascherina: #locale sgomberato dai #Carabinieri - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Pozzuoli, aperitivo sulla spiaggia per 150 giovani senza mascherina. -… - NapoliToday : #Cronaca #Pozzuoli Aperitivo sulla spiaggia per 150 giovani senza mascherina: la scoperta nella zona flegrea… - mattinodinapoli : Pozzuoli, aperitivo sulla spiaggia per 150 giovani senza mascherina: locale sgomberato -