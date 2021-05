Anticipazioni Uomini e Donne del 9 05 2021 | Giacomo Czerny vicino alla scelta

Leggi su isaechia

(Di domenica 9 maggio 2021) E’ stata registrata oggi, domenica 9 maggio, una nuova puntata di. Protagonistae le due corteggiatrici Carolina Ronca e Martina Grado. Il giovane tronista si sta avvicinandoe ha preso un’importante decisione. A fornirci ledi quello che è successo in puntata IlVicoloDelleNews.It:si è seduto al centro dello studio con Carolina e Martina. Si è iniziato con l’esterna di Carolina. Atmosfera composta dalle candele accese a forma di cuore, loro erano seduti al centro con una coperta. Sono stati molto vicini, lei gli ha ribadito di provare amore per lui, è forse quasi pronta anche ad un NO dicendogli che con lui ha imparato ad amare senza essere contraccambiata, senza sentirsi dire le stesse ...