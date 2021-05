Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 10 al 14 maggio 2021: Roberto Ferri depone “le armi” (Di domenica 9 maggio 2021) Nelle puntate dal 10 al 14 maggio 2021 della soap opera napoletana Un Posto al sole vedremo Roberto Ferri ammettere la disfatta mentre il suo progetto professionale cola a picco. Quali saranno le conseguenze di questa drammatica situazione? Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 10 al 12 maggio 2021: Roberto Ferri depone “le armi” Roberto Ferri si rende conto che non ha più frecce nel suo arco e di conseguenza deve mettere fine alla sua guerra ai Cantieri. A ciò si aggiunge la posizione di Pietro che decide di mettere completamente fuori gioco il suo avversario ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 9 maggio 2021) Nelledal 10 al 14della soap opera napoletana Unalvedremoammettere la disfatta mentre il suo progetto professionale cola a picco. Quali saranno le conseguenze di questa drammatica situazione?Unaldal 10 al 12“lesi rende conto che non ha più frecce nel suo arco e di conseguenza deve mettere fine alla sua guerra ai Cantieri. A ciò si aggiunge la posizione di Pietro che decide di mettere completamente fuori gioco il suo avversario ...

