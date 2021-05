Anime in uscita | le ultime novità dal 10 maggio su Nexflix

(Di domenica 9 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dal 10su Netflix tutti gli appassionati del genere potranno trovare in catalogo nuoviin. Scopriamone di più riguardo alle proposte. Sono davvero tantissimi gli appassionati diche possono trovare sulla piattaforma streaming Netflix diverse soluzioni fatte apposta per loro. Questo particolare genere infatti incuriosisce e attira ogni giorno nuovo pubblico,

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anime uscita

YouMovies

... data originariamente prevista per l'di Black Widow (slittato al 9 luglio per via della ... Il blockbustergiapponese Demon Slayer: Mugen Train si è piazzato al secondo posto con 3,1 milioni ......sempre nella storia degli(quarto nella classifica giapponese). Ancora pochissime le informazioni sul nuovo film: sappiamo per il momento che la lavorazione era iniziata già prima dell'...Il nuovo progetto sarà dunque il secondo film tratto dalla serie anime Dragon Ball Super e arriverà a 4 anni di distanza da quel Dragon Ball Super: Broly - Il Film che, nel 2018, si era rivelato un ..L'uscita della prossima pellicola del franchise potrebbe far tornare in vita la serie animata, ferma da ormai troppo tempo.