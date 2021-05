Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò fanno sul serio: “Figli e famiglia” (Di domenica 9 maggio 2021) Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò innamorati più che mai Nonostante in molti hanno sostenuto che la loro relazione non sarebbe durata a lungo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono innamorati più che mai e soprattutto inseparabili. Usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 5, per il momento i due convivono in quella del ragazzo, anche L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 9 maggio 2021)innamorati più che mai Nonostante in molti hanno sostenuto che la loro relazione non sarebbe durata a lungo,sono innamorati più che mai e soprattutto inseparabili. Usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 5, per il momento i due convivono in quella del ragazzo, anche L'articolo proviene da KontroKultura.

redazioneiene : Cari #Zengavo, Rosalinda Cannavò così arrabbiata non l’avete mai vista! Tutta colpa di Andrea Zenga e… - redazioneiene : Rosalinda è carichissima per la puntata di stasera! Tra poco a #LeIene lo scherzo che le ha fatto Andrea Zenga con… - redazioneiene : Amici #Zengavo, fate diventare Rosalinda un meme vivente! Ecco lo scherzo di @NicDeDevitiis con la complicità di An… - matilde70411911 : RT @sguardizengavo: Buongiorno , oggi é anche un po' la mia festa e dopo aver ricevuto gli auguri dalla mia piccolina ..e perfino da mamma… - shakti_17 : RT @Vale_sal29: L'unica cosa che vogliamo,è vedere Andrea Zenga come commentatore sportivo a #SkySport ?? -