Andrea Delogu | «Il buio che non mi ha mai fatto paura»

(Di domenica 9 maggio 2021) Oltre a farci sapere che parcheggia benissimo – «Lo scriva, ci tengo» -, Andrea Delogu ci tiene a sottolineare di essere una persona particolarmente pesante, una di quelle che gestisce le ossessioni assecondandole per poi allentarle piano piano. «Se mi piace il brodo con i tortellini, è capace che lo mangio dieci giorni di seguito per poi non toccarlo per due anni. In queste settimane sono in fissa con il surimi e la maionese, poi chissà» spiega con il solito entusiasmo. Risponde al telefono da un bar di Roma dove ha preso l’abitudine di rinchiudersi all’uscita dalla radio per scrivere il suo terzo romanzo, «una roba un po’ distopica e un po’ violenta» per Harper&Collins, che sta portando Delogu a utilizzare tutti i ritagli di tempo che ha per rispettare la data di consegna prefissata («Credevo di avere più tempo. Quando mi hanno detto che era il momento di approvare la copertina mi sono detta “ok, sono fottuta”»).