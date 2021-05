Ancora bloccato il principale oleodotto degli Usa colpito da attacco informatico. Tentativo di ripristino dei flussi nella notte (Di domenica 9 maggio 2021) E’ Ancora fermo l’oleodotto che collega le coste del Texas, sul golfo del Messico, con l’area del Nord Est statunitense, rifornendola del 45% della benzina e del gasolio che utilizza. Si tratta della “pipeline” più importante del paese che da due giorni è bloccata a causa di un attacco informatico. I sistemi che gestiscono l’oleodotto sono stati infettati da un ransomware, un software malevolo che ne blocca il funzionamento finché non viene pagato un riscatto (generalmente in valute digitali) ai “sequestratori”. In teoria l’operatività della conduttura dovrebbe essere rispristinata questa notte. “Le cose sembrano essere un po’ più complesse di quanto non sembrassero a prima vista” lasciano trapelare alcuni esperti. Le scorte sono sufficienti per escludere qualsiasi impatto sugli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) E’fermo l’che collega le coste del Texas, sul golfo del Messico, con l’area del Nord Est statunitense, rifornendola del 45% della benzina e del gasolio che utilizza. Si tratta della “pipeline” più importante del paese che da due giorni è bloccata a causa di un. I sistemi che gestiscono l’sono stati infettati da un ransomware, un software malevolo che ne blocca il funzionamento finché non viene pagato un riscatto (generalmente in valute digitali) ai “sequestratori”. In teoria l’operatività della conduttura dovrebbe essere rispristinata questa. “Le cose sembrano essere un po’ più complesse di quanto non sembrassero a prima vista” lasciano trapelare alcuni esperti. Le scorte sono sufficienti per escludere qualsiasi impatto sugli ...

