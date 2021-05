Anche il MIGEP aderisce allo sciopero generale della Sanità.

Leggi su cityroma

(Di domenica 9 maggio 2021) Egregio Direttore, siamo molto amareggiati: la Presidente del Senato ha rigettato gli emendamenti sull’area socio sanitaria, ritenendoli” improponibili”, emendamenti approvati dalle commissioni Bilancio e finanza. Purtroppo non è la prima volta che gli emendamenti sull’area socio sanitaria vengono bocciati. Ringraziamo tutti i colleghi per l’impegno nell’aver utilizzato due minuti del loro tempo per sollecitare l’applicazione dell’area socio sanitaria inviando tante mail alla Presidente del Senato. Come federazionenon ci fermiamo, appoggiamo loindetto da Shc OSS per il 27 maggio a Roma, e per questo richiamiamo tutte le associazioni OSS, i lavoratori, tutti i gruppi su Facebook di fare squadra e di scendere a Roma in tanti. La protesta e per l’ennesimo rifiuto al riconoscimento del ruolo socio sanitario dell’operatore socio ...