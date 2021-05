Amici Specials, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta presto genitori?: La rivelazione dell’ex allieva (Di domenica 9 maggio 2021) Giulia Pauselli si lascia andare a una confessione straordinaria durante la decima puntata dello speciale dedicato al talent show di Canale 5. Leggi su comingsoon (Di domenica 9 maggio 2021)si lascia andare a una confessione straordinaria durante la decima puntata dello speciale dedicato al talent show di Canale 5.

Advertising

_tanc7even : Pregando che la prossima puntata di amici specials sia stata registrata quando Tancredi era ancora li. #amici20 - Kariswhoo : vivendo per il momento in cui tra qualche anno Tancredi verrà invitato per lo speciale di Amici Specials su Prime a… - itslidiat : @l_Letizia_ la puntata di Amici specials che non ho visto martedì - vetrinadicagate : Sogno che tra qualche anno in una futura edizione di amici tancredi vada come ospite nell’amici specials #Amici20 - ccstantz : Pensando al fatto che martedì avremo l'ultimo amici specials e sicuramente Maria si è inventata qualcosa per farci… -