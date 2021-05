Amici 20, Raffaele Renda rompe il silenzio su Martina Miliddi dopo l’eliminazione (Di domenica 9 maggio 2021) dopo aver appassionato i telespettatori per la frequentazione intima avviata con Martina Miliddi ad Amici 20 provocando la crisi tra la latinista e il flirt storico nella scuola, Aka7even, Raffaele Renda si è aperto sul rapporto maturato con quest’ultima. L’occasione giunge in un’intervista tv, in cui lui non nasconde di aver sofferto molto il triangolo amoroso venutosi a creare con Aka7even, per un preciso motivo. Tutto questo e molto altro ancora vi snoccioliamo di seguito. Amici 20, Raffaele Renda si racconta a Verissimo Può dirsi uno dei concorrenti più discussi di Amici 20, anche dopo la sua eliminazione dal talent show di Canale 5, in queste ore soprattutto per le sue dichiarazioni rilasciate in ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 9 maggio 2021)aver appassionato i telespettatori per la frequentazione intima avviata conad20 provocando la crisi tra la latinista e il flirt storico nella scuola, Aka7even,si è aperto sul rapporto maturato con quest’ultima. L’occasione giunge in un’intervista tv, in cui lui non nasconde di aver sofferto molto il triangolo amoroso venutosi a creare con Aka7even, per un preciso motivo. Tutto questo e molto altro ancora vi snoccioliamo di seguito.20,si racconta a Verissimo Può dirsi uno dei concorrenti più discussi di20, anchela sua eliminazione dal talent show di Canale 5, in queste ore soprattutto per le sue dichiarazioni rilasciate in ...

JUSTFVR3NDS : mia mamma ha detto che zayn assomiglia a raffaele di amici ADOTTATEMI - LaVerit27500880 : @Tancred_i Tancre sei stato derubato di una finale come un Raffaele o una Enula o una Serena o un Tommaso per far a… - Salvitus1 : RT @farecaxximiei: Deddy in finale: come premiare i raccomandati e non il talento.. Per portare avanti sto stonato avete fatto fuori Enula,… - Manu91152833 : RT @farecaxximiei: Deddy in finale: come premiare i raccomandati e non il talento.. Per portare avanti sto stonato avete fatto fuori Enula,… - farecaxximiei : Deddy in finale: come premiare i raccomandati e non il talento.. Per portare avanti sto stonato avete fatto fuori E… -