Amici 20, la finale: tutte le anticipazioni sulle modalità di voto ed il toto vincitore (Di domenica 9 maggio 2021) Il programma si sta avvicinando verso la fine e si comincia ad ipotizzare chi sarà a vincere questa attesa edizione 2021. Siamo giunti finalmente a questa finale del talent di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 9 maggio 2021) Il programma si sta avvicinando verso la fine e si comincia ad ipotizzare chi sarà a vincere questa attesa edizione 2021. Siamo giunti finalmente a questadel talent di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ilbassanese : Amici 2021, Sangiovanni conquista la finale: con lui anche la fidanzata Giulia - vaneesssssssa : RT @bemore236: Ricordiamo al mondo la semifinale più ingiusta e patetica della storia di Amici per aver eliminato Emma Muscat portando Eina… - Nexitthenext : @contechristino anche ad amici 17 niente, bryan lo eliminarono due puntate prima della finale e Lauren non era la sua protetta. - hurtndstrong : non seguo amici ma uno stonato che canta lady in finale e poi uno come trancredi a casa lascia molto a cui pensare - pierpyyyyyyy : “spero vivamente che arriveremo in finale io e lui, poi li vorrò vincere ma onestamente, se vince lui a una parte d… -