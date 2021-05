«Amici 20»: ecco i 5 finalisti (Di domenica 9 maggio 2021) Quattro uomini e una donna, tre cantanti e due ballerini. È questa la compagine che, sabato 16 maggio, cercherà di conquistare la coppa della ventesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi che, dopo tutti questi anni, ha dimostrato non solo di essere in ottima salute (lo hanno confermato gli ascolti che hanno letteralmente annientato la concorrenza) ma anche di attirare le lusinghe delle grandi case discografiche che, prima degli altri, individuano da sempre i cavalli giusti su cui puntare. Ancora prima di sapere i cinque nomi che sarebbero arrivati in finale, le major si sono fatte avanti arruolando i talenti più promettenti all’interno della propria scuderia: Sangiovanni con Sugar Music, Aka7even con Sony Music e Deddy e Tancredi con Warner Music Italy. Di loro quattro, ad arrivare all’ultimo step di Amici sono Aka7even, della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Tancredi, della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, e Sangiovanni e Deddy, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. https://twitter.com/AmiciUfficiale/status/1391153307419303937 Leggi su vanityfair (Di domenica 9 maggio 2021) Quattro uomini e una donna, tre cantanti e due ballerini. È questa la compagine che, sabato 16 maggio, cercherà di conquistare la coppa della ventesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi che, dopo tutti questi anni, ha dimostrato non solo di essere in ottima salute (lo hanno confermato gli ascolti che hanno letteralmente annientato la concorrenza) ma anche di attirare le lusinghe delle grandi case discografiche che, prima degli altri, individuano da sempre i cavalli giusti su cui puntare. Ancora prima di sapere i cinque nomi che sarebbero arrivati in finale, le major si sono fatte avanti arruolando i talenti più promettenti all’interno della propria scuderia: Sangiovanni con Sugar Music, Aka7even con Sony Music e Deddy e Tancredi con Warner Music Italy. Di loro quattro, ad arrivare all’ultimo step di Amici sono Aka7even, della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Tancredi, della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, e Sangiovanni e Deddy, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. https://twitter.com/AmiciUfficiale/status/1391153307419303937

