Amici 20 | colpo di scena annunciato da Maria De Filippi | ecco chi sono i finalisti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 maggio 2021) Idella ventesima edizione di “diDei cantanti Aka7even, Sangiovanni, Deddy e i ballerini Giulia Stabile e Alessandro Cavallo che ha già ottenuto un’offerta di lavoro per il musical “Dirty Dancing” nel progetto Broadway Milano con Karl Sydow. Solo uno di loro sabato prossimo 15 maggio, in diretta prima serata su Canale 5, sarà incoronato vincitore con il televoto e davanti ai giornalisti che decreteranno il Premio della Critica. La Semifinale però si è consumata con undi. In studio a ricevere la maglia per la Finalestati Aka7even, Sangiovanni e Giulia. In teoria solo uno tra Alessandro, Deddy, Tancredi Cantù Rajnoldi e la ballerina Serena Marchese sarebbe stato incoronato, in casetta lontano dalle ...