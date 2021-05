Amici 20 | anticipazioni finale | chi vincerà? Favoriti e premi da assegnare

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 9 maggio 2021) Sabato prossimo, 15 maggio, andrà in onda l'ultima puntata della ventesima edizione del programma televisivo di Maria De Filippi,2021. Ieri è stata trasmessa la puntata riguardante la semidove i concorrenti si sono sfidati sino all'ultimo per conquistare l'accesso alla finalissima. Il primo ad ottenere il pass per laè stato Aka7even, dopo un'ardua sfida di canto con Tancredi e Sangiovanni. La seconda a conquistare la maglia dorata è stata la ballerina Giulia Stabile, seguita, subito dopo, dal suo fidanzato Sangiovanni. Gli ultimi, invece, a passare alle finali sono stati il ballerino Alessandro Cavallo e il cantante Deddy. Tancredi, invece, non è riuscito a passare nella categoria canto, nonostante abbia dimostrato tutto il suo talento durante la puntata, sfidando più volte, Sangio. Il giovane cantante, però, è ...