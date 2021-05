Ambra Angiolini apre i regali dei figli, l’emozione è fortissima (Video) (Di domenica 9 maggio 2021) Una festa della mamma piena di emozioni per Ambra Angiolini che ha voluto mostrare sul suo profilo social la meraviglia di questa mattina (Video). Ancora una volta Ambra mette al centro del mondo i suoi figli Leonardo e Jolanda e ancora una volta si commuove per loro. Una colazione speciale per l’attrice, un risveglio pieno di coccole e d’amore. Dei cuori di carta rossa, una lettera che l’ha commossa fino alle lacrime, un libro di poesie, il caffè e lo snack che piace a lei e poi quelle foto scelte per le cover del telefono. Ambra si emoziona come una bimba, si copre il volto, non sa come ringraziare i suoi figli per tutto l’amore che ancora una volta le dimostrano e che la rende la donna più felice al mondo. Jolanda e Leonardo hanno scelto due foto da piccoli sapendo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 9 maggio 2021) Una festa della mamma piena di emozioni perche ha voluto mostrare sul suo profilo social la meraviglia di questa mattina (). Ancora una voltamette al centro del mondo i suoiLeonardo e Jolanda e ancora una volta si commuove per loro. Una colazione speciale per l’attrice, un risveglio pieno di coccole e d’amore. Dei cuori di carta rossa, una lettera che l’ha commossa fino alle lacrime, un libro di poesie, il caffè e lo snack che piace a lei e poi quelle foto scelte per le cover del telefono.si emoziona come una bimba, si copre il volto, non sa come ringraziare i suoiper tutto l’amore che ancora una volta le dimostrano e che la rende la donna più felice al mondo. Jolanda e Leonardo hanno scelto due foto da piccoli sapendo ...

