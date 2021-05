Amanti della natura, animalisti e vegani si ritrovano (e geolocalizzano) su siti e App "eco-friendly". Non si perde tempo e ci si "riconosce". (Di domenica 9 maggio 2021) Michele ha appena messo “mi piace” sull’immagine di un arcobaleno sul mare ancora minaccioso. Biomania sulla foto di un pavone blu indiano. Nicola, invece, ha postato uno scatto mentre è a cavallo in Normandia in mezzo alla campagna. L’alter “eco”? Ora si cerca anche nelle App e nei siti di incontri per vegani, animalisti e vegetariani. Si chiamano Greenlovers, Bioflirt, VegLove, VegFlirt, Happn e Grazer, solo per citarne alcuni di popolari. Funzionano un po’ come “Tinder” (tra le App più famose del mondo), ma la vocazione è assolutamente verde. App per trovare l’alter “eco” Niente selfie “duck face”, cioè a faccia d’anatra, ovvero con il classico broncio, ma candide immagini di margherite di campo e boschi secolari. E poi green test di benvenuto con una tale valanga di domande, in effetti, che chi non ama gli hamburger ... Leggi su iodonna (Di domenica 9 maggio 2021) Michele ha appena messo “mi piace” sull’immagine di un arcobaleno sul mare ancora minaccioso. Biomania sulla foto di un pavone blu indiano. Nicola, invece, ha postato uno scatto mentre è a cavallo in Normandia in mezzo alla campagna. L’alter “eco”? Ora si cerca anche nelle App e neidi incontri pere vegetariani. Si chiamano Greenlovers, Bioflirt, VegLove, VegFlirt, Happn e Grazer, solo per citarne alcuni di popolari. Funzionano un po’ come “Tinder” (tra le App più famose del mondo), ma la vocazione è assolutamente verde. App per trovare l’alter “eco” Niente selfie “duck face”, cioè a faccia d’anatra, ovvero con il classico broncio, ma candide immagini di margherite di campo e boschi secolari. E poi green test di benvenuto con una tale valanga di domande, in effetti, che chi non ama gli hamburger ...

IOdonna : Amanti della natura, animalisti e vegani si ritrovano (e geolocalizzano) su siti e App 'eco-friendly'. Non si perde… - giorgio13047973 : @Enzo97210 @avvbenedetto @GuidoCrosetto @GiorgiaMeloni @fleinaudi Perché voi fascisti, notoriamente, siete amanti d… - john_nuppey : @KHANNOONIENSIN6 @CeppaRacing E nonostante tutto, il suo enorme talento è ampiamente visibile. Un peccato per lui,… - NicoloTerminio : Perché possiamo dire che il significato è il sasso in bocca del significante? E nel delirio quale rapporto c'è tra… - monikindaaaa : RT @andreascotto1: Ma certo che sì. Rifiuto l'idea che tutti I gay siano amanti della dittatura -