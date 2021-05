Amanda Sandrelli chi è la figlia di Stefania Sandrelli? Età, vita privata e mamma (Di domenica 9 maggio 2021) Stefania Sandrelli è nata a Viareggio il 5 giugno del 1946. Ha esordito nel mondo del cinema a 15 anni nel film di Mario Sequi Gioventù di notte, ma si è affermata accanto a Ugo Tognazzi nel film Il federale del 1961. Stefania Sandrelli ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema. Nel corso della sua brillante e lunga carriera ha vinto 3 David di Donatello su 11 candidature e ha ricevuto nel 2018 quello alla carriera e 6 Nastri di argento. Nel 2005, inoltre, le è stato conferito il Leone d’oro alla carriera. Amanda Sandrelli: figli, marito, fidanzato Negli anni Ottanta Amanda Sandrelli ha avuto una relazione con il produttore Augusto Caminito. Nel ... Leggi su newsitaliane (Di domenica 9 maggio 2021)è nata a Viareggio il 5 giugno del 1946. Ha esordito nel mondo del cinema a 15 anni nel film di Mario Sequi Gioventù di notte, ma si è affermata accanto a Ugo Tognazzi nel film Il federale del 1961.ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema. Nel corso della sua brillante e lunga carriera ha vinto 3 David di Donatello su 11 candidature e ha ricevuto nel 2018 quello alla carriera e 6 Nastri di argento. Nel 2005, inoltre, le è stato conferito il Leone d’oro alla carriera.: figli, marito, fidanzato Negli anni Ottantaha avuto una relazione con il produttore Augusto Caminito. Nel ...

