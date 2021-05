Amadeus sotto accusa, telespettatori infuriati: il motivo (Di domenica 9 maggio 2021) .La Rai, dopo la questione legata ad Alberto Angela, deve fare i conti con le accuse mosse nei confronti di Amadeus e del suo programma, Soliti Ignoti – Il ritorno, in onda nel pre serale. Amadeus nel corso di un’intervista (via screenshot)La Rai sta attraversando un periodo non facile in fatto di ascolti e di pubblico. Nella giornata di ieri, ad esempio, ha suscitato grande clamore quanto deciso in merito al programma Ulisse – Il piacere della scoperta, storico format condotto da Alberto Angela. Inizialmente, infatti, aveva iniziato a circolare la notizia di una vera e propria sospensione dal palinsesto Rai a causa dei dati Auditel non particolarmente alti, o almeno non rientranti nelle aspettative dei dirigenti. Il servizio televisivo pubblico del primo canale d’Italia, però, ha tenuto a chiarire la questione (CLICCA QUI per leggere la verità dietro ... Leggi su vesuvius (Di domenica 9 maggio 2021) .La Rai, dopo la questione legata ad Alberto Angela, deve fare i conti con le accuse mosse nei confronti die del suo programma, Soliti Ignoti – Il ritorno, in onda nel pre serale.nel corso di un’intervista (via screenshot)La Rai sta attraversando un periodo non facile in fatto di ascolti e di pubblico. Nella giornata di ieri, ad esempio, ha suscitato grande clamore quanto deciso in merito al programma Ulisse – Il piacere della scoperta, storico format condotto da Alberto Angela. Inizialmente, infatti, aveva iniziato a circolare la notizia di una vera e propria sospensione dal palinsesto Rai a causa dei dati Auditel non particolarmente alti, o almeno non rientranti nelle aspettative dei dirigenti. Il servizio televisivo pubblico del primo canale d’Italia, però, ha tenuto a chiarire la questione (CLICCA QUI per leggere la verità dietro ...

Advertising

95_addicted : RT @MasterAb88: Niente da fare per #Striscia Di nuovo sotto i 4 milioni (3,8, Amadeus 4,8 milioni) nonostante #Amici20 dopo Programma ormai… - il_tweetatore : RT @MasterAb88: Niente da fare per #Striscia Di nuovo sotto i 4 milioni (3,8, Amadeus 4,8 milioni) nonostante #Amici20 dopo Programma ormai… - cristia_urbano : RT @MasterAb88: Niente da fare per #Striscia Di nuovo sotto i 4 milioni (3,8, Amadeus 4,8 milioni) nonostante #Amici20 dopo Programma ormai… - MasterAb88 : Niente da fare per #Striscia Di nuovo sotto i 4 milioni (3,8, Amadeus 4,8 milioni) nonostante #Amici20 dopo Program… - Sparafucile2000 : Ripenso a Grigolo alla serata finale di Sanremo 2020, all'una di notte, sotto evidente effetto di un cocktail di so… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus sotto Star Wars: Il risveglio della forza, Mark Hamill doppia Harrison Ford nella parodia inedita Come potete vedere nel tweet qui sotto, si tratta di un momento tagliato dalla parodia originale di ...di essere sempre visto come Luke Skywalker (cosa che gli costò il ruolo di Mozart in Amadeus , ...

Televisione T Televisione 02.03.2021 71esimo Festival Sanremo con Amadeus e Fiorello (diretta Rai1, Radio2 e ... Diretta streaming Digital - News.it IN DIRETTA STREAMING DALLE 12 CLICCANDO NELLA FINESTRA QUI SOTTO "...

Amadeus sotto accusa, telespettatori infuriati: il motivo Vesuvius.it I soliti ignoti | Amadeus travolto dai sospetti | Vergogna | com' è possibile? Notate nulla di strano? - infoitcultura : I soliti ignoti, quanto guadagna Amadeus? Nel caso di Amadeus e I soliti ignoti, in particolare, finiscono spesso sotto accusa le scelte di affiancare 'ignoti' e parenti diversissimi ...

“Vergogna” Amadeus | polemiche e 'sospetti' del pubblico dopo l'ultima puntata de I Soliti Ignoti Ed è così che finiscono sotto accusa alcune scelte de I Soliti Ignoti sul caso specifico che vedrebbe affiancare “Ignoti” e . Ed è così che finiscono sotto accusa alcune scelte de Isul caso specifico ...

Come potete vedere nel tweet qui, si tratta di un momento tagliato dalla parodia originale di ...di essere sempre visto come Luke Skywalker (cosa che gli costò il ruolo di Mozart in, ...T Televisione 02.03.2021 71esimo Festival Sanremo cone Fiorello (diretta Rai1, Radio2 e ... Diretta streaming Digital - News.it IN DIRETTA STREAMING DALLE 12 CLICCANDO NELLA FINESTRA QUI"...- infoitcultura : I soliti ignoti, quanto guadagna Amadeus? Nel caso di Amadeus e I soliti ignoti, in particolare, finiscono spesso sotto accusa le scelte di affiancare 'ignoti' e parenti diversissimi ...Ed è così che finiscono sotto accusa alcune scelte de I Soliti Ignoti sul caso specifico che vedrebbe affiancare “Ignoti” e . Ed è così che finiscono sotto accusa alcune scelte de Isul caso specifico ...