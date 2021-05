Altri 139 morti, Lombardia al primo posto per vaccinazioni. Speranza cita il “coraggio” di Aldo Moro (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 8.292 i nuovi contagi da coronavirus riscontrati oggi 9 maggio in Italia dopo aver analizzato 226.006 tamponi, con l’indice di positività che si attesta al 3,6%. Nelle ultime 24 ore si registrano Altri 139 morti che portano il totale delle vittime a 122.833 da inizio pandemia. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.192 persone (-19 da ieri), con 103 nuovi ingressi. Sono 15.420 i ricoveri ordinari (-379 da ieri), 3.604.523 guariti in totale (+14.416), 383.854 gli attualmente positivi (-6.266). Questi i dati odierni del bollettino Covid, resi noti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. S0no invece 3.829.080 le dosi di vaccini somministrate in Italia. Il totale delle persone vaccinate (che hanno completato il ciclo vaccinale) si attesta a 7.336.412. Fra le regioni, al ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 8.292 i nuovi contagi da coronavirus riscontrati oggi 9 maggio in Italia dopo aver analizzato 226.006 tamponi, con l’indice di positività che si attesta al 3,6%. Nelle ultime 24 ore si registrano139che portano il totale delle vittime a 122.833 da inizio pandemia. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.192 persone (-19 da ieri), con 103 nuovi ingressi. Sono 15.420 i ricoveri ordinari (-379 da ieri), 3.604.523 guariti in totale (+14.416), 383.854 gli attualmente positivi (-6.266). Questi i dati odierni del bollettino Covid, resi noti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. S0no invece 3.829.080 le dosi di vaccini somministrate in Italia. Il totale delle persone vaccinate (che hanno completato il ciclo vaccinale) si attesta a 7.336.412. Fra le regioni, al ...

