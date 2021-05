Alessandro trovato morto in casa. Aveva 46 anni ed era il papà di una bambina. Indagano i carabinieri

(Di domenica 9 maggio 2021) SIROLO - Lo hannoprivo di sensi in un appartamento a Marcelli. Inutili i soccorsi.Mengani,sirolese di 46, era già deceduto. Una notizia che ieri si è diffusa ...

Trentamila euro di finanziamento, per dare sostegno alle persone e alle famiglie fragili che, a causa della pandemia da Coronavirus, hanno visto peggiorare le già precarie condizioni di vita. Lo ha de ...
SIROLO - Lo hanno trovato privo di sensi in un appartamento a Marcelli. Inutili i soccorsi. Alessandro Mengani, papà sirolese di 46 anni, era già deceduto. Una notizia che ieri ...