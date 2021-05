“Ai giovani dico: fate come Peppino, scegliete legalità e antifascismo”. Parla Giovanni Impastato (Di domenica 9 maggio 2021) “Se si insegnasse la bellezza alla gente, le si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. Perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”, con queste parole che riassumono il suo pensiero, riportate in parte anche su un murale, viene ricordato Peppino Impastato, giovane rivoluzionario che ha pagato con la vita il suo sogno di vedere le terre povere del Sud finalmente libere dalla morsa di Cosa Nostra e dalla politica del malaffare. Lui che la criminalità organizzata l’aveva conosciuta sin da piccolo, direttamente nella sua famiglia, il cognato del padre, Cesare Manzella, era addirittura il boss di Cinisi. Peppino non solo non si sentiva parte di quella società malata, che desiderava rovesciare e ricostruire attraverso principi di ... Leggi su tpi (Di domenica 9 maggio 2021) “Se si insegnasse la bellezza alla gente, le si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. Perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”, con queste parole che riassumono il suo pensiero, riportate in parte anche su un murale, viene ricordato, giovane rivoluzionario che ha pagato con la vita il suo sogno di vedere le terre povere del Sud finalmente libere dalla morsa di Cosa Nostra e dalla politica del malaffare. Lui che la criminalità organizzata l’aveva conosciuta sin da piccolo, direttamente nella sua famiglia, il cognato del padre, Cesare Manzella, era addirittura il boss di Cinisi.non solo non si sentiva parte di quella società malata, che desiderava rovesciare e ricostruire attraverso principi di ...

