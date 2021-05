Aggredita figlia Grassadonia | il comunicato del Pescara | “Sospesi accrediti stampa da Salerno”

(Di domenica 9 maggio 2021) Dopo l’aggressione alladel tecnico del, Gianluca, il club abruzzese ha diramato unufficiale in merito alla vicenda. Questo quanto si legge: “La Delfino1936, dopo i GRAVISSIMI fatti accaduti nella notte, comunica che il tecnico #BiancAzzurro Gianlucanon rilascerà alcuna intervista o svolgerà conferenzapre partita in vista della gara #Salernitana, ma garantirà come sempre la propria professionalità cercando di preparare al meglio la partita in programma lunedì pomeriggio allo Stadio Adriatico. La Delfino1936 oltre a porgere il messaggio di solidarietà al proprio tecnico, si è subito prodigata affinchè la famigliaraggiunga ...

Ladel tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia è stataa Salerno, città in cui vive. Un gesto intimidatorio di alcuni tifosi della Salernitana, in vista del match con gli abruzzesi che ...Gianluca Grassadonia , ladel tecnico (salernitano) del Pescaraalla vigilia della sfida dell'Adriatico tra la Salernitana e gli abruzzesi. Partita cruciale, che potrebbe valere ai campani il pass per il ..."SPINTONI E CALCI" La figlia di Grassadonia vive a Salerno ed è stata minacciata in strada alla vigilia del match che può valere la A per i campani ...Il tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia ha espresso tutta la sua rabbia e la sua costernazione per l'aggressione subita dalla figlia diciottenne a Salerno, in vista dell'incontro tra gli abruzzesi ...