Aggredita figlia di Grassadonia | il Pescara sospende gli accrediti ai giornalisti di Salerno

Dopo l'aggressione alla figlia del suo allenatore, Gianluca Grassadonia, il Pescara Calcio interviene con un comunicato ufficiale in cui condanna quanto accaduto e garantisce che la squadra si comporterà in modo professionale lunedì, contro la Salernitana. Ricordiamo che la Salernitana, per la certezza della promozione, deve vincere. Infine, il club comunica di aver sospeso le richieste di accrediti stampa giunti da Salerno. Motivi di sicurezza, scrivono. La Delfino Pescara 1936, dopo i GRAVISSIMI fatti accaduti nella notte, comunica che il tecnico #BiancAzzurro Gianluca Grassadonia non rilascerà alcuna intervista o svolgerà conferenza stampa pre partita in vista della gara #PescaraSalernitana, ma garantirà come sempre la propria professionalità ...

