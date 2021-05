Addio mantenimento alla figlia che lavora con contratti a tempo

(Di domenica 9 maggio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione è corretta la decisione di revocare ilche, anche se con, guadagna 900 euro al mese.

Revoca assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne [ Torna su ] Confermata la sentenza della Corte d'Appello che ha revocato il mantenimento. La Corte di Cassazione ribadisce che ai figli maggiorenni e già avviati a una professione non spetta l'assegno di mantenimento.