A che ora inizia la Messa di Beatificazione del giudice Livatino: l’orario su Rai 1 e Tv2000 (Di domenica 9 maggio 2021) A che ora inizia la Messa di Beatificazione del giudice Livatino: l’orario A che ora inizia la Messa di Beatificazione del giudice Rosario Livatino in programma oggi, domenica 9 maggio 2021? l’orario di inizio della solenne cerimonia è previsto per le ore 10, dalla Cattedrale di Agrigento. A presiedere la Messa il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi. Sarà possibile seguire la celebrazione di Beatificazione in diretta dalle 10 su Rai 1 e Tv2000, in streaming su RaiPlay. Il giudice Livatino è stato ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990. Il 22 dicembre papa ... Leggi su tpi (Di domenica 9 maggio 2021) A che oraladidelA che oraladidelRosarioin programma oggi, domenica 9 maggio 2021?di inizio della solenne cerimonia è previsto per le ore 10, dalla Cattedrale di Agrigento. A presiedere lail cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi. Sarà possibile seguire la celebrazione diin diretta dalle 10 su Rai 1 e, in streaming su RaiPlay. Ilè stato ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990. Il 22 dicembre papa ...

