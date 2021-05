1974 - 1979 | le nostre ferite | il documentario oggi su Rai3

(Di domenica 9 maggio 2021), leè ildi Monica Repetto prodotto da Deriva Film sugli anni di piombo, in onda, giornata delle vittime del terrorismo. In occasione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo,domenica 9 maggio alle ore 16.30, andrà in onda suil film di Monica Repetto. Lein cui si intrecciano le storie di una galleria composita di personaggi che negli anni '70 sono stati feriti e sono sopravvissuti, vittime di terrorismo e di violenza politica. Luigi frequenta il collettivo universitario di Medicina di Roma e Francesco il liceo Augusto. Entrambi vengono feriti a distanza di ...

