12 anni schiavo: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di domenica 9 maggio 2021) 12 anni schiavo: trama, cast e streaming del film Questa sera, domenica 9 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda 12 anni schiavo, film del 2013 diretto da Steve McQueen tratto dall’omonima autobiografia di Solomon Northup edita nel 1853, il film ha vinto l’Oscar 2014 come miglior film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 1841, prima della guerra di secessione, Solomon Northup, talentuoso violinista nero, vive libero nella cittadina di Saratoga Springs (nello Stato di New York) con la moglie Anne e i figli Margaret e Alonzo. Ingannato da due falsi agenti di spettacolo, si reca con questi a Washington, dove – dopo essere stato drogato – viene imprigionato, frustato, privato dei documenti che certificano la sua ... Leggi su tpi (Di domenica 9 maggio 2021) 12: trama, cast e streaming delQuesta sera, domenica 9 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda 12del 2013 diretto da Steve McQueen tratto dall’omonima autobiografia di Solomon Northup edita nel 1853, ilha vinto l’Oscar 2014 come miglior. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 1841, prima della guerra di secessione, Solomon Northup, talentuoso violinista nero, vive libero nella cittadina di Saratoga Springs (nello Stato di New York) con la moglie Anne e i figli Margaret e Alonzo. Ingannato da due falsi agenti di spettacolo, si reca con questi a Washington, dove – dopo essere stato drogato – viene imprigionato, frustato, privato dei documenti che certificano la sua ...

Advertising

zazoomblog : Stasera in tv i programmi di oggi domenica 9 maggio: 12 anni schiavo su Rete 4: le curiosità sul film che non sapev… - unmagroio : RT @LeonardoBlog: #CinemaStasera: su Rete4 alle 21:20 pare ci sia 12 anni schiavo, un film molto crudo sullo schiavismo per la prima serata… - LeonardoBlog : #CinemaStasera: su Rete4 alle 21:20 pare ci sia 12 anni schiavo, un film molto crudo sullo schiavismo per la prima… - verd44766903 : RT @aulinAtTheMoon: Mi chiedono come faccia a 40 anni a dimostrane 85. Semplice: sono uno schiavo salariato e nel 2021 lavoro ancora 40 ore… - Profilo3Marco : RT @Corriere: «12 anni schiavo»: in tv dai poster razzisti a Brad Pitt che rifiuta di fare lo schiavi... -