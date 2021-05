12 anni schiavo, il film e le differenze con il libro (Di domenica 9 maggio 2021) ’12 anni schiavo’, il film del 2012 diretto da Steve McQueen, è stato uno dei lavori più potenti ed impressionanti degli ultimi anni: basato sulla storia vera di Salomon Northup, un uomo libero rapito e ridotto in schiavitù nel 1840, è stato premiato con 3 Oscar (miglior film, miglior sceneggiatura e miglior attrice non protagonista a Lupita Nyong’o). Il film, interpretato da Chiwetel Ejiofor nei panni di Solomon e da Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Paul Giamatti e Brad Pitt, è basato sull’autobiografia dello stesso Northup, che nel 1853 racconta il terribile torto subìto e tratteggia vividamente l’infame bestialità della schiavitù. “Poiché la mia è la storia di un uomo nato in libertà, che poté godere dei benefici di tale condizione per ... Leggi su funweek (Di domenica 9 maggio 2021) ’12’, ildel 2012 diretto da Steve McQueen, è stato uno dei lavori più potenti ed impressionanti degli ultimi: basato sulla storia vera di Salomon Northup, un uomo libero rapito e ridotto in schiavitù nel 1840, è stato premiato con 3 Oscar (miglior, miglior sceneggiatura e miglior attrice non protagonista a Lupita Nyong’o). Il, interpretato da Chiwetel Ejiofor nei pdi Solomon e da Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Paul Giamatti e Brad Pitt, è basato sull’autobiografia dello stesso Northup, che nel 1853 racconta il terribile torto subìto e tratteggia vividamente l’infame bestialità della schiavitù. “Poiché la mia è la storia di un uomo nato in libertà, che poté godere dei benefici di tale condizione per ...

