Zverev | il fascino letale dell' imprevedibilità

(Di sabato 8 maggio 2021) "Unpredictable", Imprevedibile. Basta osservare lo psicodramma continuo che si recita al suo angolo in tribuna: padre, fratello e staff soffrono quasi in religiosa preghiera, speranzosi che la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zverev fascino

Tiscali.it

...ha rovesciato la partita dal 2 - 4 iniziale ed è volato verso il test di semifinale contro ... E questo è anche il suoe la sua arma letale, ma a doppio taglio. 8 maggio 2021... non è banale anche se ti chiami Djokovic; più "normale" il 4 - 6 6 - 7 che Alexanderha ... Un quarto dunque che non era atteso, ma che avrà comunque tanto; due sfide già formate, tra ...La spagnola, 32 anni, ha annunciato sui social il buon esito della terapia contro il linfoma di Hodgkin. Ha ripreso in mano la racchetta e sogna il ritorno in campo, tra Roland Garros e Tokyo.'Unpredictable”, Imprevedibile. Basta osservare lo psicodramma continuo che si recita al suo angolo in tribuna: padre, fratello e staff ...