Zona rossa, arancione, gialla: regole, ecco cosa cambia oggi (Di sabato 8 maggio 2021) Zona rossa, arancione e gialla. regole su spostamenti, ristoranti, scuola, bar. Mentre prosegue il dibattito sul coprifuoco, oggi arriva il verdetto sulle regioni che possono cambiare colore. Da Lombardia a Veneto, da Campania a Sicilia, da Lazio a Puglia si aspettano i dati del monitoraggio covid e poi l’eventuale ordinanza del ministro Roberto Speranza. Si parte da una cartina in cui quasi tutte le regioni sono gialle, con spostamenti liberi e ristoranti aperti a pranzo e cena con i clienti all’aperto. ecco la mappa: Zona rossa: Valle d’Aosta. Zona arancione: Sardegna, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Zona gialla: Abruzzo, Campania, ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021)su spostamenti, ristoranti, scuola, bar. Mentre prosegue il dibattito sul coprifuoco,arriva il verdetto sulle regioni che possonore colore. Da Lombardia a Veneto, da Campania a Sicilia, da Lazio a Puglia si aspettano i dati del monitoraggio covid e poi l’eventuale ordinanza del ministro Roberto Speranza. Si parte da una cartina in cui quasi tutte le regioni sono gialle, con spostamenti liberi e ristoranti aperti a pranzo e cena con i clienti all’aperto.la mappa:: Valle d’Aosta.: Sardegna, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.: Abruzzo, Campania, ...

