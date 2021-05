Zona gialla quasi ovunque, ma Lombardia, Lazio, Campania e Veneto a rischio arancione da venerdì. Rt in salita (Di sabato 8 maggio 2021) Altro che modifica del coprifuoco. Se il sistema dei colori resta inalterato, ancorato all'andamento dell'Rt, tra una o due settimane rischiamo di ritrovarci con numerose regioni in... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 8 maggio 2021) Altro che modifica del coprifuoco. Se il sistema dei colori resta inalterato, ancorato all'andamento dell'Rt, tra una o due settimane rischiamo di ritrovarci con numerose regioni in...

Advertising

fanpage : Ultim'ora 3 Regioni in zona arancione, il resto d'Italia resta gialla. L'ordinanza firmata dal Ministro Speranza. - Adnkronos : Zona arancione per 3 regioni, il resto d’Italia è zona gialla. - RaiNews : Dl #Covid, no dell'aula del #Senato all'estensione del #coprifuoco alle 24 in zona gialla e bianca - SamueleDjshark : RT @theferroniz: la Puglia non fa in tempo ad entrare in zona gialla che domani potrebbe essere colpita dal razzo cinese.. ecco perché il… - SamueleDjshark : RT @startwoooork: Il #razzocinese che arriva in Puglia dopo essere diventata zona gialla -