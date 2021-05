Zaniolo pensa già a Mourinho | reintra la prossima stagione E l’Europeo?

(Di sabato 8 maggio 2021) Nicolòpotrebbe rientrare la: la Roma non vorrebbe rischiarlo e lo preserva per l’arrivo diNicolònon vuole rischiare e con lui la Roma: rientro fissato per la, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, e dunque nessuna presenza nel campionato in corso. La Roma vuole preservarlo al meglio perche lo voleva con sé anche al Tottenham. A questo punto, senza il ritorno in campo, sembra difficile la convocazione ad Euro2020 da parte di Roberto Mancini che lo ha lanciato, prima dell’esordio in Serie A, con la Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

dianartemide12 : @marco_rogerio_ Zaniolo è potenzialmente un fenomeno assoluto. Purtroppo più dei due crociati conta cosa pensa di f… - falsario80 : Pensa ai neuroni di Zaniolo con Jose ?? - Marty_Loca80 : @AntifaLorenzo @thewhitefly_ Pensa solo a Zaniolo -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo pensa

Ma quasi nessuno sembra crederci, tantomeno la dirigenza giallorossa chegià al futuro dopo l'... Infortunati: Diawara, Carles Perez, Kumbulla, El Shaarawy, Villar, Pedro,, Spinazzola, ...Mancheranno i 9 infortunati, tra i quali Spinazzola eche saranno protagonisti con il nuovo ... Oltre a loro, gli esclusi dalla lista Uefa che la societàdi scaricare nel mercato estivo: ...Nicolò Zaniolo potrebbe rientrare la prossima stagione: la Roma non vorrebbe rischiarlo e lo preserva per l’arrivo di Mourinho Nicolò Zaniolo non vuole rischiare e con lui la Roma: rientro fissato per ...Nuovo rinvio per Zaniolo Chiamarlo effetto Mourinho è forse esagerato, ma è un fatto che giovedì sera la Roma è tornata a vincere una partita come non faceva dall’11 aprile (Roma-Bologna 1-0). Non è b ...