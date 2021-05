WhatsApp: entro una settimana va accettata la nuova policy. Cosa succede se non lo fate? (Di sabato 8 maggio 2021) entro una settimana, scadenza 15 maggio, va accettata la nuova policy WhatsApp. La piattaforma è costretta a ribadire Cosa succede a chi non accetta i nuovi termini. Chiunque abbia un profilo WhatsApp sa benissimo che il 15 maggio entra in vigore la nuova privacy policy dell’app di chat più usata al mondo: è la stessa app, infatti, a ricordarcelo in continuazione con un messaggio a tutto schermo che appare ogni volta che apriamo WhatsApp dopo un po’ di tempo che non lo usiamo. L’unico modo per cancellare il messaggio è accettare la nuova policy, Cosa che dovrebbe metterci al riparo da un evento che in molti temono: se non ... Leggi su helpmetech (Di sabato 8 maggio 2021)una, scadenza 15 maggio, vala. La piattaforma è costretta a ribadirea chi non accetta i nuovi termini. Chiunque abbia un profilosa benissimo che il 15 maggio entra in vigore laprivacydell’app di chat più usata al mondo: è la stessa app, infatti, a ricordarcelo in continuazione con un messaggio a tutto schermo che appare ogni volta che apriamodopo un po’ di tempo che non lo usiamo. L’unico modo per cancellare il messaggio è accettare lache dovrebbe metterci al riparo da un evento che in molti temono: se non ...

Advertising

zayhogws : io su WhatsApp entro ed esco senza rispondere ogni tre secondi non so manco io perché - savtisfacti0n : @disc0nnxcted ti dimentichi i messaggi su whatsapp ahahahhahahahha SCUSA NON MI RISPONDEVI DA DUE ORE DI SOLITO MI… - sonoTorociao : Roberta quando hai finito tu me lo dici e io entro su whatsapp, GRAZIE @NoWithLou - il_renee : RT @max_blue: @il_renee Ciao, sono Max, 50 anni a fine giugno. Non peso nulla e Whatsapp lo uso per ordinare da asporto. Conto nell'infarto… - max_blue : @il_renee Ciao, sono Max, 50 anni a fine giugno. Non peso nulla e Whatsapp lo uso per ordinare da asporto. Conto ne… -