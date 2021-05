Wellness point | riprendono le visite gratuite al Centro Commerciale Campania per tutto il 2021

(Di sabato 8 maggio 2021) Ale consulti gratuiti per la prevenzione e migliorare la qualità della vita delle persone. Ecco come prenotarsi. Riapre ilal, consulti e prevenzione per migliorare la qualità della vita delle persone. Come ormai da anni l’offerta è ampia: dall’insufficienza venosa all’analisi del cuoio capelluto,

Advertising

ViviCampania : Riapre il Wellness Point al Centro Commerciale Campania. Visite, consulenze e prevenzione - -

Ultime Notizie dalla rete : Wellness point

CasertaWeb

...study will provide our customers and providers with evidence based products not seen to this... is a technology - driven health andcompany that distributes full spectrum hemp CBD oil ...... ma anche un format che unisca gioco, sport e benessere secondo i principi del. Qui tutti ... A supporto delle attività è prevista la realizzazione di un "Welcome". Il tutto si svolgerà ...