Vlahovic rovina i piani della Lazio | Inzaghi si allontana dalla Champions

(Di sabato 8 maggio 2021) Fiorentina-finisce 2-0. Decisiva la rete dell’attaccante Dusanche ferma la corsadei ragazzi di. Successo casalingo per Beppe Iachini che batte Simone. Dopo novanta minuti di gioco Fiorentina-finisce 2-0. A decidere il match è la doppietta di Dusan, attaccante viola in gol al minuto 32 ed al minuto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic rovina

SerieANews

I viola, rispetto al passato, mostrano più carattere e non si abbattono: al 28' calcio d'angolo eappostato sul secondo palo infila il 2 - 3. La Fiorentina, però, è sempre più in crisi ...Due magie di Dusan, cucchiaio du rigore ed eurogoal di Alvaro Morata, che imita Del Piero. ... ( Leggi qui) Embed from Getty Images Udinesei piani del Benevento e squadra di Inzaghi in ...Giornata 34 serie A. Uno snodo. Scontri diretti. Scontri di storia. Lega a 10, manageriale. Un regolamento lunghissimo che contempla ogni aspetto della nostra vita fantacalcistica. Frutto ovviamente d ...La doppietta nel finale di CR7 ribalta il gol in apertura di Molina e regala ai bianconeri tre punti d'oro nella corsa all'Europa che conta ...