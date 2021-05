VIDEO Berrettini-Ruud 2-0 | highlights Masters 1000 Madrid | l’italiano vola in finale contro Zverev!

(Di sabato 8 maggio 2021) Matteoha sconfitto Caspere si è qualificato alladeldi2021. Il tennista italiano è stato impeccabileil solidissimo norvegese, trionfando in due set con un doppio 6-4. Il romano ha giganteggiato col rovescio, ha brillato al servizio e ha dominato sulla terra rossa della capitale spagnola. Il 25enne ha tenuto botta e poi ha affondato il colpo nei momenti decisivi, operando i break che hanno smorzato la resistenza dello scandinavo: nel nono gioco della prima frazione (5-4), nel settimo game del secondo parziale (4-3). Il nostro portacolori, che da lunedì sarà il numero 9 del ranking ATP, tornerà in campo domenica 9 maggio per affrontare il tedesco Alexander Zverev nell’atto conclusivo del prestigioso torneo spagnolo. ...

Advertising

SkySport : Madrid Open, Berrettini: 'Ruud? Forte, ma sono in fiducia. Posso vincere il torneo' ? ?? Atp Masters 1000 Madrid ?? B… - SkySport : ?? BERRETTINI IN SEMIFINALE A MADRID ?? Alle 21:00 la sfida contro Casper Ruud ?? LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport Ar… - SkySport : ?? Madrid, #Berrettini conquista il break contro Ruud nel 2° set ? ?? BERRETTINI-ZVEREV: LA FINALE ?? Domenica 9 maggi… - LiaCapizzi : RT @SkySport: ?? Madrid, #Berrettini batte #Ruud: il match point ? ?? BERRETTINI-ZVEREV: LA FINALE ?? Domenica 9 maggio ?? Alle 18:30 su Sky Sp… - FrancalanciaF : RT @SkySport: ?? Madrid, #Berrettini batte #Ruud: il match point ? ?? BERRETTINI-ZVEREV: LA FINALE ?? Domenica 9 maggio ?? Alle 18:30 su Sky Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Berrettini

Matteovince contro la sua bestia nera Ruud, che lo aveva battuto due volte su due sulla terra rossa, dominando il match in due set 6 - 4 6 - 4: Matteo conquista così la prima finale in un Masters ...Approdato in semifinale al torneo di tennis Masters 1000 di Madrid, Matteoparla a Sky e non si nascondeMatteo Berrettini ha sconfitto Casper Ruud e si è qualificato alla Finale del Masters 1000 di Madrid 2021. Il tennista italiano è stato impeccabile contro il solidissimo norvegese, trionfando in due s ...Diretta Semifinale Berrettini Ruud, Atp Madrid 2021 in streaming video tv: Matteo ha vinto ed è in finale, piegato il norvegese in due set ...