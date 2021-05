VIDEO Berrettini-Garin, Masters 1000 Madrid 2021: highlights e sintesi. Rimonta del romano (Di sabato 8 maggio 2021) La tarda serata di ieri del Masters 1000 di Madrid 2021 di tennis ha regalato all’Italia l’approdo dell’azzurro Matteo Berrettini in semifinale, con la sfida che questa sera lo vedrà opposto al norvegese Casper Ruud, in un match che metterà in palio anche 240 punti netti per la classifica mondiale. L’unico italiano ancora in corsa, infatti, è la testa di serie numero 8, Matteo Berrettini, che questa sera se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Il match odierno sarà il quarto dalle ore 13.30 sulla terra del Manolo Santana Stadium e si giocherà comunque non prima delle 21.00. L’azzurro occuperà, a partire da lunedì 10 maggio, il 9° posto del ranking mondiale, dato che la vittoria di ieri sera gli permette di salire a quota 3808 punti, scavalcando così l’argentino Diego Schwartzman, ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) La tarda serata di ieri deldidi tennis ha regalato all’Italia l’approdo dell’azzurro Matteoin semifinale, con la sfida che questa sera lo vedrà opposto al norvegese Casper Ruud, in un match che metterà in palio anche 240 punti netti per la classifica mondiale. L’unico italiano ancora in corsa, infatti, è la testa di serie numero 8, Matteo, che questa sera se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Il match odierno sarà il quarto dalle ore 13.30 sulla terra del Manolo Santana Stadium e si giocherà comunque non prima delle 21.00. L’azzurro occuperà, a partire da lunedì 10 maggio, il 9° posto del ranking mondiale, dato che la vittoria di ieri sera gli permette di salire a quota 3808 punti, scavalcando così l’argentino Diego Schwartzman, ...

Advertising

SkySport : ?? ATP MADRID ? Berrettini batte Garin e vola in semifinale ?? 'Il favorito tra me e Ruud? Penso di poter vincere io'… - Moixus1970 : RT @SkySport: ?? ATP MADRID ? Berrettini batte Garin e vola in semifinale ?? 'Il favorito tra me e Ruud? Penso di poter vincere io' ?? Risulta… - infoitsport : Matteo Berrettini dopo l'accesso alle semifinali di Madrid: “L'anno scorso a Roma è stata una partita davvero diffi… - ViscontiLuna : RT @pietromula: L’urlo che squarcia Madrid #berrettini - livetennisit : Matteo Berrettini dopo l’accesso alle semifinali di Madrid: “L’anno scorso a Roma è stata una partita davvero diffi… -