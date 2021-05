Vicenza Reggiana (probabili formazioni e Tv) (Di sabato 8 maggio 2021) Gara valida pet l’ultima giornata della Serie B 2020/2021. Entrambe le contendenti non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Il Vicenza ha raggiunto la salvezza e potrà giocare senza grossi patemi. La Reggiana nell’ultimo turno è retrocessa aritmeticamente in Serie C dopo una sola stagione in cadetteria. Vicenza Reggiana si giocherà lunedì 10 maggio alle ore 14,00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza. Come arrivano le squadre? Due squadre che hanno chiuso in anticipo il proprio campionato di fatto. I padroni di casa infatti sono salvi grazie ad un ottimo campionato e ora possono godersi la meritata permanenza in Serie B. Nell’ultimo turno p arrivato un pareggio contro il Frosinone di Fabio Grosso. Al momento i biancorossi sono quattordicesimi in classifica con 45 punti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021) Gara valida pet l’ultima giornata della Serie B 2020/2021. Entrambe le contendenti non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Ilha raggiunto la salvezza e potrà giocare senza grossi patemi. Lanell’ultimo turno è retrocessa aritmeticamente in Serie C dopo una sola stagione in cadetteria.si giocherà lunedì 10 maggio alle ore 14,00 presso lo stadio Romeo Menti di. Come arrivano le squadre? Due squadre che hanno chiuso in anticipo il proprio campionato di fatto. I padroni di casa infatti sono salvi grazie ad un ottimo campionato e ora possono godersi la meritata permanenza in Serie B. Nell’ultimo turno p arrivato un pareggio contro il Frosinone di Fabio Grosso. Al momento i biancorossi sono quattordicesimi in classifica con 45 punti ...

