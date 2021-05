Via libera alle visite nelle Rsa, il ministro firma l’ordinanza (Di sabato 8 maggio 2021) Da mesi gli ospiti di molte residenze per anziani non incontrano i loro cari: solo videochiamate o saluti dall’altra parte del vetro. I più fortunati hanno avuto le stanze degli abbracci, ma sempre con la plastica a dividere dal contatto. Isolamento e solitudine si sono unite alla paura per la malattia. Leggi su vanityfair (Di sabato 8 maggio 2021) Da mesi gli ospiti di molte residenze per anziani non incontrano i loro cari: solo videochiamate o saluti dall’altra parte del vetro. I più fortunati hanno avuto le stanze degli abbracci, ma sempre con la plastica a dividere dal contatto. Isolamento e solitudine si sono unite alla paura per la malattia.

