Verratti | brutto infortunio un allenamento Ce la farà per l’Europeo?

(Di sabato 8 maggio 2021) Marcosi fa male incon il Paris Saint Germain e rischia un lungo stop. Mancini in apprensione in vista delMarco, centrocampista azzurro ed attualmente in forze al Paris Saint Germain, ha riportato una contusione con distensione del legamento laterale interno. Nella giornata di lunedì il calciatore e lo staff medico della squadra francese svolgeranno esami più accurati per comprendere meglio l’entità del danno che appare comunque di grave entità. Brutte notizie a Parigi. Per Marcola stagione può considerarsi finita. Il fortissimo centrocampista è uscito dal campo d’dopo aver riportato un bruttissimoal ginocchio. Per il Paris Saint Germain l’assenza sisicuramente ...

Ultime Notizie dalla rete : Verratti brutto

...nei pressi della linea laterale all'altezza del cerchio di centrocampo supera in velocità... 87'intervento in ritardo del centrale Kimpembe che falcia Gabriel Jesus, giallo per il ...... ha incassato anche un meritato rosso, sventolato dall'arbitro Brych a Gueye per unfallo a ... Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes (38 st Ander Herrera); Di Maria (35 st Pereira),, Neymar; ...Brutto infortunio per Marco Verratti. Si attendono la prossima settimana nuovi esami approfonditi per capire meglio.Arriva una brutta notizia per la Nazionale italiana di calcio, che rischia di perdere un giocatore fondamentale nella marcia di avvicinamento agli Europei, in una zona del campo molto delicata come il ...