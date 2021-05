Verissimo, Federico Rossi e Paola Di Benedetto raccontano la crisi vissuta: “Da lì avevo deciso di lasciarlo” (Di sabato 8 maggio 2021) Prosegue a gonfie vele la romantica storia d’amore tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto. Giovanissimi e innamorati, il cantante e la modella si raccontano a cuore aperto nel salotto di Verissimo dopo un lungo periodo vissuto all’insegna della crisi. “Sono riuscito a guardarmi dentro e adesso mi sento molto meglio“, le parole del cantante, supportato dalla fidanzata nei mesi più bui. Federico Rossi e Paola Di Benedetto a Verissimo Lui è uno dei cantanti più apprezzati della scena musicale italiana, sebbene adesso si stia confermando come solista dopo il grande successo riscosso nel duo Benji e Fede. Lei è una giovanissima modella e showgirl e ha raggiunto la grande fama grazie ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 maggio 2021) Prosegue a gonfie vele la romantica storia d’amore traDi. Giovanissimi e innamorati, il cantante e la modella sia cuore aperto nel salotto didopo un lungo periodo vissuto all’insegna della. “Sono riuscito a guardarmi dentro e adesso mi sento molto meglio“, le parole del cantante, supportato dalla fidanzata nei mesi più bui.DiLui è uno dei cantanti più apprezzati della scena musicale italiana, sebbene adesso si stia confermando come solista dopo il grande successo riscosso nel duo Benji e Fede. Lei è una giovanissima modella e showgirl e ha raggiunto la grande fama grazie ...

Advertising

BeansFrancesca : RT @fenjiuniverse: paola è così speciale, sono davvero contenta che federico ha lei al suo fianco ?? #Verissimo - tavtuaggi : RT @flowerofmoons: Federico si crede la persona più fragile quando è tanto forte, non ha mai fatto vedere la sua depressione, a Xfactor av… - BeansFrancesca : RT @benvcoeur: Nella vita voglio un ragazzo che mi ami come Federico ama Paola #Verissimo - BeansFrancesca : RT @fenjiuniverse: federico sei speciale e meriti solo il meglio #Verissimo - flowerofmoons : Federico si crede la persona più fragile quando è tanto forte, non ha mai fatto vedere la sua depressione, a Xfacto… -