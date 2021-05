Vanessa Incondrada con Haber e Pannofino tra gli ospiti di Domenica In

Leggi su lopinionista

(Di sabato 8 maggio 2021) In onda il 9 maggio la 35ma puntata della trasmissione di Rai1. Presenti anche Arisa, Selvaggia Lucarelli e Fabio Fazio ROMA – La 35^ puntata di ‘In’, in onda9 maggio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tantiin studio e in collegamento.Incontrada interverrà in studio insieme agli attori Alessandroe Francescoper presentare il film ‘Ostaggi’ per la regia di Eleonora Ivone. La cantante Arisa ripercorrerà alcune tappe importanti della sua carriera per poi esibirsi con il nuovo singolo ‘Ortica’. Selvaggia Lucarelli, giornalista e blogger, parlerà di un ‘amore tossico’ che l’ha toccata in prima persona e che fa parte del suo racconto in podcast ‘Proprio a Me’. Fabio Fazio si ...