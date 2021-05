Valutazione scuola primaria, niente voti ma giudizi descrittivi. La nota del Ministero (Di sabato 8 maggio 2021) La Valutazione della scuola primaria prevede una evidente novità, già nota ma che la circolare ministeriale del 7 maggio ha ribadito: ci saranno giudizi descrittivi per gli alunni e dunque non voti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 maggio 2021) Ladellaprevede una evidente novità, giàma che la circolare ministeriale del 7 maggio ha ribadito: ci sarannoper gli alunni e dunque non. L'articolo .

Advertising

fundaroantonio : Valutazione studenti alle superiori, cosa bisogna predisporre. Scarica un esempio di regolamento - Orizzonte Scuola… - DonatellaPolia2 : RT @sararomiti1: Ci siamo! È con orgoglio che annunciamo la messa in onda di Valu.Egate, il portale del progetto PON Valu.E dedicato alla r… - sararomiti1 : Ci siamo! È con orgoglio che annunciamo la messa in onda di Valu.Egate, il portale del progetto PON Valu.E dedicato… - reggiotv : La Scuola Nazionale dell’Amministrazione ha accreditato l’Università Mediterranea di Reggio Calabria come ente… - MIsocialTW : Il nuovo Piano Educativo Individualizzato per la scuola primaria. Oggi alle 17.00, il webinar “Esempi e proposte,… -