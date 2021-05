Vale | da Lovere alle finali di Musicultura | “Cantare mi ha salvato dagli attacchi d’ansia”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 maggio 2021) La cantante bergamascaria Fusarri, in arte Ciao sono, è in corsa per la vittoria dell’edizione 2021 di “”, prestigioso festival della canzone popolare e d’autore che ogni anno vede protagonisti cantanti da tutta Italia. Questa talentuosa artista, nata anel 1998, è tra i 16sti della XXXII edizione del concorso che dal 1990 contribuisce all’evoluzione stilistica e al ricambio generazionale della canzone italiana. Insieme agli altristi lo scorso 23 aprile si è esibita dal vivo regalando tante emozioni con il suo nuovo singolo, “Tutto ciò che vuoi”: l’evento si è svolto al Teatro Persiani di Recanati ed è stato trasmesso in diretta su Rai Radio 1, la Radio ufficiale della kermesse, e sui canali social del festival. Per giungere a questa tappa ha ...