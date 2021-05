Valanga travolge tre scialpinisti | illesi

(Di sabato 8 maggio 2021) Valfurva (Sondrio), 8 maggio 2021 - Unadi non grosse dimensioni si è staccata oggi, a metà mattina, da cima Pedranzini ad alta quota, in territorio comunale di Valfurva,ndo tre sci ...

Valfurva (Sondrio), 8 maggio 2021 - Unadi non grosse dimensioni si è staccata oggi, a metà mattina, da cima Pedranzini ad alta quota, in territorio comunale di Valfurva, travolgendo tre sci alpinisti . L'allarme lanciato da alcuni ...... convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, anche squadre di soccorritori e unità cinofile, che adesso stanno bonificando la superficie della, per escludere la presenza di altre ...Valfurva, paura ala cima Pedranzini. I tre sono stati soccorsi e portati a valle incolumi ma spaventati Valfurva (Sondrio), 8 maggio 2021 - Una valanga di non grosse dimensioni si è staccata oggi, a m ...Sulla Tofana di Rozes tre amici stavano affrontando, a piedi con i ramponi, il traverso che porta allo spallone, 200 metri sopra il Rifugio Giussani ...