"Vado al pronto soccorso". Iva Zanicchi costretta a lasciare la diretta dell'Isola durante la pubblicità: la inquadrano, roba impressionante (Di sabato 8 maggio 2021) Problema di salute per Iva Zanicchi, costretta a lasciare l'Isola dei famosi a metà puntata. La popolare cantante emiliana, 80 anni, opinionista del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi accanto a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini ha salutato lo studio durante un blocco pubblicitario ed è stata la stessa Blasi ad anticipare ai telespettatori l'imprevisto, dando la parola alla Zanicchi. Poco prima di mezzanotte, l'Aquila di Ligonchio mostra le mani in favor di telecamera, mettendo in evidenza come una sia visibilmente più gonfia dell'altra. Colpa di una puntura di vespa in giornata, che ha portato Iva anche ad avere qualche linea di febbre. Uscita da pochi mesi da una gravissima forma di Coronavirus (che ha portato via negli stessi giorni il suo ...

