Vaccino | von der Leyen | “Accordo con Pfizer per 1 | 8 miliardi di dosi” Mistero sul prezzo -Indiscrezioni | al gruppo Usa fino a 42 miliardi

"Felice di annunciare che la Commissione europea ha appena approvato un contratto per 900 milioni di dosi garantite più 900 milioni di opzioni con Pfizer-BioNTech per il 2021-2023. Seguiranno altri contratti e altre tecnologie per i vaccini". Lo ha annunciato poco fa su twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Happy to announce that @EU Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech Group @Pfizer for 2021-2023. Other contracts and other vaccine technologies will follow. — Ursula von der Leyen (@vonderLeyen) May 8, 2021 La presidente von der Leyen nulla aggiunge sul prezzo a cui verranno acquistate le dosi. Si tratterebbe di versioni più ...

