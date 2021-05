Vaccino covid Italia, oltre 505mila somministrazioni ieri 7 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Sono state oltre 505mila le dosi di Vaccino anti-covid somministrate ieri 7 maggio in Italia. Le somministrazioni dall’inizio della campagna hanno così superato la soglia dei 23 milioni (23.162.051). È quanto emerge dal report vaccini anti-covid del governo in base ai dati rilevati alle 05.32 di questa mattina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Sono statele dosi dianti-somministratein. Ledall’inizio della campagna hanno così superato la soglia dei 23 milioni (23.162.051). È quanto emerge dal report vaccini anti-del governo in base ai dati rilevati alle 05.32 di questa mattina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

