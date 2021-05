Vaccino Covid, Bassetti: “Copertura dura almeno 12 mesi. Abituarsi all’idea di vaccinarci ogni anno” (Di sabato 8 maggio 2021) "Sei mesi mi pare una durata bassa. Io mi sono vaccinato a dicembre, vuol dire che a giugno dovrei vaccinarmi un’altra volta? Non credo, personalmente sono in disaccordo". Lo ha detto il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, all'Agenzia Dire. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 maggio 2021) "Seimi pare unata bassa. Io mi sono vaccinato a dicembre, vuol dire che a giugno dovrei vaccinarmi un’altra volta? Non credo, personalmente sono in disaccordo". Lo ha detto il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo, all'Agenzia Dire. L'articolo .

