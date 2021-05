Vaccino Covid, appello del Papa per accesso universale e sospensione brevetti (Di sabato 8 maggio 2021) Nuovo pressante appello del Papa per l’accesso universale al Vaccino anti Covid e la sospensione dei brevetti per favorire la distribuzione dei vaccini a tutti. “Dio Creatore infonde nei nostri cuori uno spirito nuovo e generoso per abbandonare il nostro individualismo e promozione del bene comune: uno spirito di giustizia che ci mobilita per garantire l’accesso universale al Vaccino e la sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale; uno spirito di comunione che ci permette di generare un modello economico diverso, più inclusivo, giusto e sostenibile”, ammonisce Bergoglio in un videomessaggio ai partecipanti al “Vax Live: The Concert To Reunite The World”, concerto ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Nuovo pressantedelper l’alantie ladeiper favorire la distribuzione dei vaccini a tutti. “Dio Creatore infonde nei nostri cuori uno spirito nuovo e generoso per abbandonare il nostro individualismo e promozione del bene comune: uno spirito di giustizia che ci mobilita per garantire l’ale latemporanea dei diritti di proprietà intellettuale; uno spirito di comunione che ci permette di generare un modello economico diverso, più inclusivo, giusto e sostenibile”, ammonisce Bergoglio in un videomessaggio ai partecipanti al “Vax Live: The Concert To Reunite The World”, concerto ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Covid, ieri somministrate oltre 505.000 dosi di vaccino Lo rende noto la struttura del commissario all'emergenza Covid, il genereale Figliuolo. 8 maggio 2021

Il governatore di San Paolo si vaccina e attacca Bolsonaro Il governatore dello Stato di San Paolo, Joao Doria, ha ricevuto la prima dose del vaccino Coronavac contro il Covid - 19. Nelle immagini la vaccinazione, a cui si è sottoposta anche la moglie Bia. Doria, feroce critico del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, con il quale si è ...

Coronavirus oggi. Von der Leyen: «Deroga brevetti non risolverà problema». Oms, ok a vaccino cinese ... Il Sole 24 ORE L'Ue risponde a Biden "Stop su brevetti non è la soluzione magica" AGI - "Non crediamo che nel breve termine la deroga alla proprietà intellettuale sia la soluzione magica ma siamo pronto a discuterne appena ci sarà una proposta concreta sul tavolo". Lo ha dichiarato ...

De Luca: senza vaccini chiudiamo hub Mostra d’Oltremare «Se non arriveranno i vaccini lunedì saremo costretti a chiudere il centro vaccinale della Asl Na 1 alla Mostra d’Oltremare». A dirlo Vincenzo De Luca, che è a Capri per «celebrare» l’immunizzazione d ...

